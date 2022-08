LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-2 6-7 0-3, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: il canadese piazza il break nel terzo set (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Il canadese perde la diagonale di diritto. 15-0 Lunga la risposta di Sinner. 1-3 Sinner si porta a casa il primo game del set. AD-40 Sul nastro il rovescio in contropiede di Aliassime. 40-40 ANCORA PARITÀ A Cincinnati 40-30 Ace di Sinner. 30-30 Lunga la risposta del canadese. 15-30 IN DIFFICOLTÀ Sinner DAL LATO DEL ROVESCIO 15-15 Doppio fallo di Sinner. 15-0 Ace di Sinner. 0-3 ALLA FINE Aliassime TIENE IL SERVIZIO! Sinner non riesce a convertire le occasioni create. AD-40 FRUSTRAZIONE PER Sinner! L’italiano è infastidito dalla situazione di gioco che si è creata. 40-40 CONTINUA IL GAME ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ilperde la diagonale di diritto. 15-0 Lunga la risposta di. 1-3si porta a casa il primo game del set. AD-40 Sul nastro il rovescio in contropiede di. 40-40 ANCORA PARITÀ A40-30 Ace di. 30-30 Lunga la risposta del. 15-30 IN DIFFICOLTÀDAL LATO DEL ROVESCIO 15-15 Doppio fallo di. 15-0 Ace di. 0-3 ALLA FINETIENE IL SERVIZIO!non riesce a convertire le occasioni create. AD-40 FRUSTRAZIONE PER! L’italiano è infastidito dalla situazione di gioco che si è creata. 40-40 CONTINUA IL GAME ...

