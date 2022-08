Ian a 6 anni pulisce la spiaggia di Manerba del Garda: il piccolo ambientalista è l'orgoglio della comunità (Di venerdì 19 agosto 2022) Giovani generazioni di ambientalisti crescono. Ora che siano ispirati dalle gesta di Greta Thunberg , dall'esempio della famiglia o della scuola non è importante, perché ciò che conta sono i fatti. ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 agosto 2022) Giovani generazioni di ambientalisti crescono. Ora che siano ispirati dalle gesta di Greta Thunberg , dall'esempiofamiglia oscuola non è importante, perché ciò che conta sono i fatti. ...

BenitoAtos : RT @Panisperna_1713: E sono 77 candeline per Ian Gillan, la voce top dell'#HardRock. Semplicemente il migliore, insuperabile. E soprattutto… - zazoomblog : Ian a 6 anni pulisce la spiagga di Manerba del Garda: il piccolo ambientalista è lorgoglio della comunità -… - leggoit : Ian a 6 anni pulisce la spiagga di #manerba del Garda: il piccolo ambientalista è l'orgoglio della comunità - AnnalisaAntas : RT @Panisperna_1713: E sono 77 candeline per Ian Gillan, la voce top dell'#HardRock. Semplicemente il migliore, insuperabile. E soprattutto… - Panisperna_1713 : E sono 77 candeline per Ian Gillan, la voce top dell'#HardRock. Semplicemente il migliore, insuperabile. E soprattu… -