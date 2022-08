Fisco | Ancot-Aepi | rimodulare alcuni interventi per rilanciare economia

(Di venerdì 19 agosto 2022) Roma, 19 ago. (Labitalia) - Se le entrate tributarie sono in netto aumento, perché non rivedere eperl'del Paese? Dalle piccole e micro imprese e dalle partite Iva la richiesta del taglio del cuneo fiscale, della pace fiscale e della flat tax. È questa la posizione della Confederazionee dell'Associazione nazionale consulenti tributari (aderente ad) dopo l'analisi del rapporto sulle entrate tributarie, pubblicato dal Mef lo scorso 5 agosto, e riguardante i primi sei mesi dell'esercizio, da cui si evince la crescita di 39.109 milioni (+ 11,60%), rispetto al semestre 2021, di cui, 32.274 milioni, pari a +14,50%, per le entrate tributarie e per la differenza, pari a 6.835 milioni, pari al + 6,0 %, per le entrate ...

La crisi legata alla pandemia ha fatto indebitare molte piccole aziende anche nei confronti dello stesso fisco. Continuiamo a ribadirlo: ...