Emma Watson: accesa lite con il fidanzato in vacanza a Venezia (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ex Hermione Granger e la lite “italiana” con il fidanzato Fine estate movimentata per Emma Watson. L’attrice, come molti altri colleghi, ha trascorso gli ultimi mesi in giro per l’Europa, e fino a qualche giorno fa soggiornava proprio in Italia. Con lei – da quanto ci dicono – c’era il fidanzato Leo Robinton. La coppia, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ex Hermione Granger e la“italiana” con ilFine estate movimentata per. L’attrice, come molti altri colleghi, ha trascorso gli ultimi mesi in giro per l’Europa, e fino a qualche giorno fa soggiornava proprio in Italia. Con lei – da quanto ci dicono – c’era ilLeo Robinton. La coppia, L'articolo proviene da Novella 2000.

Simone76623275 : RT @varianna775: #EmmaWatson torna al suo iconico pixie cut per una campagna beauty - Frances55784122 : RT @varianna775: #EmmaWatson torna al suo iconico pixie cut per una campagna beauty - varianna775 : #EmmaWatson torna al suo iconico pixie cut per una campagna beauty - darkvsel : @Upupa234 di emma watson ho visto pochissimi film e in nessuno di quelli fa una performance degna di nota, inoltre… - v_mermaid91 : RT @chicagoRebel: Robert Pattinson & Emma Watson in 2005 & 2018 -