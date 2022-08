DAZN non funziona, ecco come richiedere i rimborsi (Di venerdì 19 agosto 2022) Molti utenti si sono lamentati sul fatto che DAZN non funziona. Il problema con la piattaforma a pagamento è stata al centro di grandi polemiche per via dei frequenti disservizi: ecco come chiedere il rimborso. Quando il servizio in streaming e in tv è apparso sulla scena italiana in molti credevano che fosse sinonimo di rivoluzione. Una piattaforma innovativa che consentisse di guardare tutti gli sport in maniera semplice e soprattutto economica. Questo fino a quando molti abbonati hanno trovato dei problemi per via dei numerosi e fastidiosi disservizi. Ma non temere: è possibile richiedere il rimborso. fonte foto: AdobeStockDAZN è un noto servizio di streaming sportivo che si rivolge ai fan del calcio, tennis, boxe e tutti gli altri sport. Non è reso disponibile ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 agosto 2022) Molti utenti si sono lamentati sul fatto chenon. Il problema con la piattaforma a pagamento è stata al centro di grandi polemiche per via dei frequenti disservizi:chiedere il rimborso. Quando il servizio in streaming e in tv è apparso sulla scena italiana in molti credevano che fosse sinonimo di rivoluzione. Una piattaforma innovativa che consentisse di guardare tutti gli sport in maniera semplice e soprattutto economica. Questo fino a quando molti abbonati hanno trovato dei problemi per via dei numerosi e fastidiosi disservizi. Ma non temere: è possibileil rimborso. fonte foto: AdobeStockè un noto servizio di streaming sportivo che si rivolge ai fan del calcio, tennis, boxe e tutti gli altri sport. Non è reso disponibile ...

