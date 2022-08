A che ora corre Filippo Tortu oggi agli Europei di atletica: programma finale 200 metri, corsia, avversari, dove vederlo in tv (Di venerdì 19 agosto 2022) oggi venerdì 19 agosto (ore 21.20) va in scena la finale dei 200 metri agli Europei 2022 di atletica leggera e Filippo Tortu vuole essere assoluto protagonista. Il Campione Olimpico della 4×100 ha convinto in semifinale, imponendosi nella propria serie grazie soprattutto a un bel lanciato con cui ha sverniciato il britannico Mitchell-Blake, proprio come nella leggendaria ultima frazione dei Giochi. Il velocista lombardo, che ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con il terzo accredito, scenderà in pista a Monaco per andare a caccia di una medaglia. Dopo aver mancato la finale ai Mondiali per appena tre millesimi, l’azzurro punta in alto e ha tutto i mezzi per sognare in grande. ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)venerdì 19 agosto (ore 21.20) va in scena ladei 2002022 dileggera evuole essere assoluto protagonista. Il Campione Olimpico della 4×100 ha convinto in semi, imponendosi nella propria serie grazie soprattutto a un bel lanciato con cui ha sverniciato il britannico Mitchell-Blake, proprio come nella leggendaria ultima frazione dei Giochi. Il velocista lombardo, che ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con il terzo accredito, scenderà in pista a Monaco per andare a caccia di una meda. Dopo aver mancato laai Mondiali per appena tre millesimi, l’azzurro punta in alto e ha tutto i mezzi per sognare in grande. ...

ricpuglisi : Interessante: quindi si scopre soltanto ora che Andrea Crisanti è iscritto da anni al PD di Londra? Come mai non… - Rinaldi_euro : Visto che #Crisanti non è un virologo bensì “un esperto di zanzare”(G.Palù) #credo che abbia avuto così tanto spazi… - Pontifex_it : Gesù ci svela la pazienza di Dio, il Padre che ci usa misericordia e ci chiama fino all’ultima ora, che non esige l… - AglioVestito : RT @Vito68122235: Video Altra testimonianza del siero meraviglioso che ora si lamenta dopo averne fatte 3 di dosi. - AndreaT23698005 : @StefydiJ @Antonel72713840 @Anon715123 @bendinelli2011 @Annalisafri @MiyakeEau parlando. E lo farei davvero. Vi (im… -