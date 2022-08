Vuelta, domani si parte da Utrecht: 14 azzurri al via, c'è anche Vincenzo Nibali (Di giovedì 18 agosto 2022) Lo sloveno Primoz Roglic può fare la storia nella Vuelta che partirà domani da Utrecht, in Olanda, diventando il primo ciclista a vincere il giro di Spagna per quattro volte consecutive, mentre per il... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 18 agosto 2022) Lo sloveno Primoz Roglic può fare la storia nellache partiràda, in Olanda, diventando il primo ciclista a vincere il giro di Spagna per quattro volte consecutive, mentre per il...

Labellasospesa : RT @Eurosport_IT: Nairo Quintana annuncia che domani non sarà al via della Vuelta a España ? Per saperne di più ?? - Eurosport_IT : Nairo Quintana annuncia che domani non sarà al via della Vuelta a España ? Per saperne di più ??… - Salvato43676072 : LA VUELTA 2022 INIZIA DOMANI! ???? Manca solamente un giorno alla grande partenza di #Utrecht della Vuelta a España 2… - gcnItalia : LA VUELTA 2022 INIZIA DOMANI! ???? Manca solamente un giorno alla grande partenza di #Utrecht della Vuelta a España 2… - frances14372469 : RT @Eurosport_IT: Che momenti che ci ha fatto vivere La Vuelta...siete pronti per domani? ???????? #EurosportCICLISMO | #LaVuelta https://t.… -