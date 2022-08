UFFICIALE - Giovanni Simeone è un nuovo calciatore del Napoli

(Di giovedì 18 agosto 2022) L'annuncio tanto atteso è arrivato,è ungiocatore azzurro. Scelto anche ilnumero di maglia, l'attaccante indosserà il 18. Di seguito il comunicatodella SSC: " La SSCcomunica di aver acquisito dalla Hellas Verona le prestazioni sportive diPabloBaldini con la formula del prestito con opzione per il riscatto".

DiMarzio : .@sscnapoli: ufficiale l’arrivo di Giovanni #Simeone dall’@HellasVeronaFC #calciomercato #SerieA - djrenyx : RT @DiMarzio: .@sscnapoli: ufficiale l’arrivo di Giovanni #Simeone dall’@HellasVeronaFC #calciomercato #SerieA - LucianoQuaranta : RT @DiMarzio: .@sscnapoli: ufficiale l’arrivo di Giovanni #Simeone dall’@HellasVeronaFC #calciomercato #SerieA - infoitsport : UFFICIALE - Il Napoli acquista Giovanni Simeone - tuttoatalanta : UFFICIALE: Napoli, ecco Giovanni Simeone. L'argentino lascia l'Hellas Verona -

Simeone è un nuovo giocatore del Napoli. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Verona, è il sesto acquisto degli azzurri in questa sessione di calciomercato. Il Cholito ... Giovanni Simeone è un nuovo calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha depositato il contratto dell'attaccante argentino, che arriva dall'Hellas Verona con la formula del prestito ...