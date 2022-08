Quando corre Filippo Tortu nei 200 metri? Orario esatto semifinale, corsia, tv. Ritrova l’inglese di Tokyo! (Di giovedì 18 agosto 2022) É arrivato il grande momento per Filippo Tortu agli Europei di atletica. Il fuoriclasse brianzolo, campione olimpico con la 4×100, è stato esentato dalle batterie dei 200 metri perché quarto nel ranking stagionale (i primi 12 accedono direttamente al penultimo atto). Questa sera il velocista di origini sarde farà il suo debutto in una semifinale in cui ritroverà una (gradita) vecchia conoscenza… A CHE ORA corre Filippo Tortu OGGI NEI 200 metri Filippo Tortu è inserito nella terza delle tre semifinali. L’Orario d’inizio è previsto per le ore 20.29. IL NUMERO DI corsia DI Filippo Tortu L’azzurro sarà nella corsia n.5. GLI AVVERSARI DI ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) É arrivato il grande momento peragli Europei di atletica. Il fuoriclasse brianzolo, campione olimpico con la 4×100, è stato esentato dalle batterie dei 200perché quarto nel ranking stagionale (i primi 12 accedono direttamente al penultimo atto). Questa sera il velocista di origini sarde farà il suo debutto in unain cui ritroverà una (gradita) vecchia conoscenza… A CHE ORAOGGI NEI 200è inserito nella terza delle tre semifinali. L’d’inizio è previsto per le ore 20.29. IL NUMERO DIDIL’azzurro sarà nellan.5. GLI AVVERSARI DI ...

