Nubifragio e trombe d’aria, gru crolla su una villetta. Disastro, numerose famiglie evacuate (Di giovedì 18 agosto 2022) Gru crolla su una villa. Disagi e danni in Emilia Romagna a causa della forte perturbazione che si sta abbattendo in queste ore sulla regione. A Boara, in provincia di Ferrara, una gru è crollata a causa delle forti raffiche di vento. “Una gru – ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri – è caduta su tre villette a schiera a Boara. Nessun ferito, i soccorsi sono sul posto per le operazioni di evacuazione e di controllo degli appartamenti”. Sul luogo è arrivato anche l’assessore alla protezione civile, Nicola Lodi. Il Comune si è detto pronto a trovare una soluzione immediata alle famiglie che hanno dovuto abbandonare gli appartamenti. Tanti i disagi causati dalla furia del maltempo, e non solo nel comune estense. Alberi sulle vie e e alcuni pannelli e cartelli stradali sradicati. Problemi alla viabilità ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Grusu una villa. Disagi e danni in Emilia Romagna a causa della forte perturbazione che si sta abbattendo in queste ore sulla regione. A Boara, in provincia di Ferrara, una gru èta a causa delle forti raffiche di vento. “Una gru – ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri – è caduta su tre villette a schiera a Boara. Nessun ferito, i soccorsi sono sul posto per le operazioni di evacuazione e di controllo degli appartamenti”. Sul luogo è arrivato anche l’assessore alla protezione civile, Nicola Lodi. Il Comune si è detto pronto a trovare una soluzione immediata alleche hanno dovuto abbandonare gli appartamenti. Tanti i disagi causati dalla furia del maltempo, e non solo nel comune estense. Alberi sulle vie e e alcuni pannelli e cartelli stradali sradicati. Problemi alla viabilità ...

StanRem0 : Allora io non vado MAI in piscina o al mare, per una volta che mi decido ad andare in piscina per un evento fiqo: d… -