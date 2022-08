RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Raffaello Sanzio, La Scuola di Atene, 1509-1511, affresco, Musei Vaticani, Stanze di Ra… - SkyTG24 : Musei vaticani, attivisti per il clima si incollano alla statua del Laocoonte - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Michelangelo Buonarroti, La creazione di Adamo, 1508-1512, affresco, Cappella Sistina,… - margehel1 : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Raffaello Sanzio, La Scuola di Atene, 1509-1511, affresco, Musei Vaticani, Stanze di Raffaello… - Affaritaliani : Musei vaticani, attivisti per clima s'incollano a statua Lacoonte -

Intorno alle 10.30 di giovedì due attivisti per il clima del gruppo 'Ultima generazione' si sono incollati alla base della statua di Laocoonte esposta neidi Roma, per lanciare ancora una volta l'allarme sull'emergenza climatica e sui rischi che comporta per l'umanità intera'. 'Dopo pochi minuti dall'inizio dell'azione - hanno spiegato in ...Nuovo blitz degli attivisti di Ultima Generazione che oggi si sono 'incollati' alla base della statua di Laocoonte all'interno deiesponendo uno striscione con scritto "no gas e no carbone". L'azione, condotta da due di loro, è stata immortalata dai telefonini tra lo stupore di turisti e visitatori. "Come Laocoonte ...Roma, 18 ago. (askanews) - Intorno alle 10.30 di giovedì due attivisti per il clima del gruppo 'Ultima generazione' si sono incollati alla base ...Come il sacerdote troiano, che tentò di avvisare i suoi concittadini del pericolo, anche gli scienziati, è il ragionamento degli attivisti, stanno ...