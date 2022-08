Maxi rogo Pantelleria | sindaco | situazione verso normalità

(Di giovedì 18 agosto 2022) "Dopo la grande paura di ieri sera e una notte trascorsa al lavoro asi vala: due Canadair sono già al lavoro per spegnere gli ultimi focolai in una zona dopo è difficile ...

Resta "il forte dubbio" che il rogo "abbia origine doloso", perché, spiega, è "partito da due punti distanti tra loro centinaia di metri". Campo auspica che "a Pantelleria, come nel 2016, la natura ..."
"Dopo la grande paura di ieri sera e una notte trascorsa al lavoro a Pantelleria si va verso la normalità: due Canadair sono già al lavoro per spegnere gli ultimi focolai in una zona dopo è difficile ...
Maxi rogo Pantelleria: 30 soccorsi da Guardia costiera l'intervento dei mezzi via mare PANTELLERIA, 18 AGO - I mezzi della Guardia costiera di Pantelleria hanno evacuato 30 persone che si trovavano in ...