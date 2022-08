FOCUS – Sabato inizia il campionato per l’Inter Primavera | occhi su tre nomi

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 18 agosto 2022)è pronta a difendere il titolo di Campione d’Italia in carica a partire daInizieràpomeriggio sul campo del Bologna il cammino indelCampione d’Italia in carica. La squadra di Chivu proverà a bissare il successo ottenuto lo scorso anno in finale sulla Roma. La Gazzetta dello Sport in edicola dedica un approfondimento ai nerazzurri con uno di riguardo a tre calciatori in particolare. “Qualcuno dei protagonisti della vittoria del Mapei Stadium è ancora a disposizione di Cristian Chivu. Uno di questi, il 2005 Enoch Owusu (origini ghanesi), era già aggregato allanonostante potesse giocare in Under 17. Nello stesso anno sono nati anche Valentin Carboni, ...