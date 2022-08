Calcio: Napoli. Visite mediche per Tanguy Ndombele (Di giovedì 18 agosto 2022) Il centrocampista arriva dal Tottenham in prestito oneroso con diritto di riscatto ROMA - Visite mediche a Villa Stuart per Tanguy Ndombele, prima di firmare il contratto che lo legherà al Napoli e ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Il centrocampista arriva dal Tottenham in prestito oneroso con diritto di riscatto ROMA -a Villa Stuart per, prima di firmare il contratto che lo legherà ale ...

mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - gianluigibuffon : Sei riuscito a fare un qualcosa che è rimasto nella storia. Perché portare il Verona sul tetto d’Italia e subito do… - CorSport : ?? '#Ndombele è in Italia per trattare col #Napoli' - NicUnt2 : RT @Nico54996103: @ADeLaurentiis Io non conosco chi e'?? ma conosco te che hai comprato il Napoli senza sapere che il calcio?? si gioca col… - Calcio_Reports : Visite mediche previste questo pomeriggio a Roma alle 17:30 per Giacomo #Raspadori con il #Napoli.Poi firmerà il co… -