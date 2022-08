Atletica, Europei Roma 2024 dal 7 al 12 giugno. Vezzali: “Evento per il rilancio” (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma ospiterà gli Europei di Atletica leggera 2024, seguendo Monaco di Bavierà come città ospitante del prestigioso Evento. Nel contesto di una conferenza di presentazione e alla presenza di Stefano Mei nonché Valentina Vezzali, sono state ufficializzate le date di svolgimento della manifestazione: dal 7 al 12 giugno. Il tutto anticipando le imminenti Olimpiadi di Parigi, sempre di scena nel 2024; dunque si tratta di un’edizione degli Europei che farà da ultimo banco di prova verso gli attesi Giochi. Lo Stadio Olimpico di Roma sarà quindi lo scenario di riferimento dei Campionati continentali; di seguito le parole della Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, ossia appunto l’ex schermitrice ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022)ospiterà glidileggera, seguendo Monaco di Bavierà come città ospitante del prestigioso. Nel contesto di una conferenza di presentazione e alla presenza di Stefano Mei nonché Valentina, sono state ufficializzate le date di svolgimento della manifestazione: dal 7 al 12. Il tutto anticipando le imminenti Olimpiadi di Parigi, sempre di scena nel; dunque si tratta di un’edizione degliche farà da ultimo banco di prova verso gli attesi Giochi. Lo Stadio Olimpico disarà quindi lo scenario di riferimento dei Campionati continentali; di seguito le parole della Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, ossia appunto l’ex schermitrice ...

