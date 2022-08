infoitcultura : Arisa: “Cari uomini, con voi ho chiuso, ma forse faccio un figlio da sola” - ParliamoDiNews : Arisa: “Cari uomini, con voi ho chiuso, ma forse faccio un figlio da sola” | Intrattenimento #arisa #17agosto -

OGGI

parla di Vito Coppola: 'Sì, sono innamorata… ma c'è un problema' - guarda... impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più. approfondimento Gossip, ...avrà un agosto impegnativo con le seguenti date: il 3 a Isola di Capo Rizzuto, il 5 a ... Arisa: “Cari uomini, con voi ho chiuso, ma forse faccio un figlio da sola” La cantante si confessa in esclusiva al settimanale Oggi e svela le sue debolezze: "Ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...