Abusi | il Papa | “Non ci sono elementi per un’inchiesta sul cardinale Ouellet”

La giovane ha poi raccontato la sua storia al comitato di consulenza suglisessuali della ... la ragazza ha scritto una lettera aFrancesco nel gennaio 2021. Il Vaticano avrebbe nominato il ...Francesco ha stabilito che 'le accuse dirivolte al card. Marc Ouellet non hanno fondamento'. Lo ha comunicato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Come è noto una ... Papa Francesco ha valutato che sono inconsistenti le accuse di abusi rivolte al card. Ouellet Papa Francesco ha stabilito che “le accuse di abusi rivolte al card. Marc Ouellet non hanno fondamento”. Lo ha comunicato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Come è noto una ..." Non sussistono elementi sufficienti ad aprire un’indagine canonica per aggressione sessuale da parte del Cardinale Ouellet nei confronti della persona F". Lo ha dichiarato Papa Francesco come comuni ...