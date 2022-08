A che ora gareggia Gianmarco Tamberi oggi: programma finale salto in alto, dove vederla in tv, avversari, streaming (Di giovedì 18 agosto 2022) oggi giovedì 18 agosto (ore 20.05) va in scena la finale del salto in alto agli Europei 2022 di atletica leggera. Gianmarco Tamberi scenderà in pedana a Monaco (Germania) per dare la caccia alla medaglia d’oro. Il Campione Olimpico ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, dipenderà esclusivamente dalla sua forma fisica dopo i problemi accusati in seguito ai Mondiali conclusi al quarto posto. Il marchigiano insegue il secondo titolo continentale della carriera dopo quello vinto nel 2016, si preannuncia una sfida serrata con l’ucraino Andriy Protsenko, colui che lo ha beffato a Eugene mettendosi al collo il bronzo con 2.33 (la stessa misura del nostro portacolori, ma con un numero inferiore di tentativi). Sulla carta si profila un testa a testa per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)giovedì 18 agosto (ore 20.05) va in scena ladelinagli Europei 2022 di atletica leggera.scenderà in pedana a Monaco (Germania) per dare la caccia alla medaglia d’oro. Il Campione Olimpico ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, dipenderà esclusivamente dalla sua forma fisica dopo i problemi accusati in seguito ai Mondiali conclusi al quarto posto. Il marchigiano insegue il secondo titolo continentale della carriera dopo quello vinto nel 2016, si preannuncia una sfida serrata con l’ucraino Andriy Protsenko, colui che lo ha beffato a Eugene mettendosi al collo il bronzo con 2.33 (la stessa misura del nostro portacolori, ma con un numero inferiore di tentativi). Sulla carta si profila un testa a testa per il ...

