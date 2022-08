Totò Cascio | “Il mio secondo tempo… A occhi aperti”

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 17 agosto 2022) di Luca Ferrini “La Gloria e la Prova, il mio Nuovo cinema Paradiso 2.0” non è solo un libro ma è iltempo, la rinascita per Salvatore “, l’ex bambino prodigio protagonista del film premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, cui la retinite pigmentosa, una malattia degenerativa, gli ha lentamente spento la vista e la carriera.sarà ospite, il prossimo 21 agosto, a Perito nella prima edizione del Cilento Fest, festival del cinema dei borghi, ove ritirerà il premio speciale per il cortometraggio “A” in cui l’attore siciliano ritorna nei luoghi del film premiato dall’Academy Award nel 1990. Il Premio Oscar, la fama, la gloria. Da allora cosa ha fatto? Ho fatto altri film ma poi iniziarono ...