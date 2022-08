Softball, Premiere Cup 2022: continua il dominio di Bollate e Forlì (Di mercoledì 17 agosto 2022) Procede senza intoppi il cammino di MKF Bollate e Poderi dal Nespoli Forlì in Premiere Cup 2022, la principale coppa europea di Softball che sta andando avanti in quel di Bollate. Le due squadre italiane, derby a parte, non conoscono la parola sconfitta con le formazioni di altri Paesi. Questa volta a giocare e vincere due partite è Forlì. Il Poderi dal Nespoli vince per 9-0 sulle francesi Le Comanches de Saint-Raphael, trovando tre punti nel terzo inning e sei nel sesto dove si attiva la manifesta. Molto in evidenza qui sia Maroni che Ricchi. Softball, Winners Cup 2022: Saronno firma il tris. Antwerp Eagles demolite 15-0 Ancora più importante il divario nella seconda partita: 11-0 sulle spagnole del Rivas, travolte soprattutto dalla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Procede senza intoppi il cammino di MKFe Poderi dal NespoliinCup, la principale coppa europea diche sta andando avanti in quel di. Le due squadre italiane, derby a parte, non conoscono la parola sconfitta con le formazioni di altri Paesi. Questa volta a giocare e vincere due partite è. Il Poderi dal Nespoli vince per 9-0 sulle francesi Le Comanches de Saint-Raphael, trovando tre punti nel terzo inning e sei nel sesto dove si attiva la manifesta. Molto in evidenza qui sia Maroni che Ricchi., Winners Cup: Saronno firma il tris. Antwerp Eagles demolite 15-0 Ancora più importante il divario nella seconda partita: 11-0 sulle spagnole del Rivas, travolte soprattutto dalla ...

