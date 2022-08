Sampdoria – Juventus (probabili formazioni e Tv) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Gara valida per la seconda giornata della Serie A 22/23. I blucerchiati, reduci dalla sconfitta casalinga contro la Sampdoria, ospitano i bianconeri. La truppa di Massimiliano Allegri ha vinto contro il Sassuolo nella gara d’esordio. Sampdoria – Juventus si giocherà lunedì 22 agosto alle ore 20:45 presso lo stadio Marassi di Genoa. Come arrivano le squadre? I blucerchiati hanno perso 0-2 contro l’Atalanta nel primo turno di campionato, ma è un risultato bugiardo. La Sampdoria non ha disputato una brutta gara, la squadra ha messo in difficoltà i bergamaschi. Dopo lo svantaggio i liguri non si sono disuniti, ma hanno colpito anche due legni con Sabiri (il migliore) e Quagliarella. La squadra c’è. Vittoria all’esordio per i bianconeri con un secco 3-0 contro il Sassuolo di Dionisi. Un po’ di fatica nei primi venti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 agosto 2022) Gara valida per la seconda giornata della Serie A 22/23. I blucerchiati, reduci dalla sconfitta casalinga contro la, ospitano i bianconeri. La truppa di Massimiliano Allegri ha vinto contro il Sassuolo nella gara d’esordio.si giocherà lunedì 22 agosto alle ore 20:45 presso lo stadio Marassi di Genoa. Come arrivano le squadre? I blucerchiati hanno perso 0-2 contro l’Atalanta nel primo turno di campionato, ma è un risultato bugiardo. Lanon ha disputato una brutta gara, la squadra ha messo in difficoltà i bergamaschi. Dopo lo svantaggio i liguri non si sono disuniti, ma hanno colpito anche due legni con Sabiri (il migliore) e Quagliarella. La squadra c’è. Vittoria all’esordio per i bianconeri con un secco 3-0 contro il Sassuolo di Dionisi. Un po’ di fatica nei primi venti ...

