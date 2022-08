Milan, si spinge per Onyedika: pressing e centimetri, per Maldini e Massara è l'erede di Kessie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Milan ci riprova. Negli scorsi anni i rossoneri hanno abituato a colpi esotici, andando a prendere giocatori sconosciuti al grande pubblico,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilci riprova. Negli scorsi anni i rossoneri hanno abituato a colpi esotici, andando a prendere giocatori sconosciuti al grande pubblico,...

cmdotcom : #Milan, si spinge per #Onyedika: pressing e centimetri, per #Maldini e #Massara è l'erede di #Kessie - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Diallo in stand-by, il Milan spinge per il prestito con diritto - milansette : Diallo in stand-by, il Milan spinge per il prestito con diritto #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Diallo in stand-by, il Milan spinge per il prestito con diritto: Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Spor… - MilanNewsit : Diallo in stand-by, il Milan spinge per il prestito con diritto -