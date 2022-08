Il suicidio di Liz Cheney in Wyoming

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Trump ha vinto. Gli elettori repubblicani inhanno eliminato alle primarie di ieri la deputata Liz, che non potrà tornare al Congresso a novembre. Dovrà quindi lasciare il suo posto di vice nella Commissione d’inchiesta che indaga sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, posizione che l’aveva trasformata in uno dei nemici principali dell’ex-presidente, argine alla trumpianizzazione del GoP, guerriera del conservatorismo non volgare. La sua scelta di entrare nella Commissione ne aveva elevato lo status a operazione bi-partisan, togliendogli l’immagine di vendetta dei democratici contro l’ex-presidente. “I repubblicani non possono essere fedeli a Trump e allo stesso tempo fedeli alla costituzione”, aveva detto. Come in Dieci piccoli indiani dei dieci deputati che avevano votato per l’impeachment a Trump ...