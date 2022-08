Il Napoli sta chiudendo con il Sassuolo, l’arrivo di Raspadori è sempre più vicino (Di mercoledì 17 agosto 2022) In chiusura l’affare tra Napoli e Sassuolo per Raspadori Il Napoli e il Sassuolo sono alle battute finali della trattativa che porterà Giacomo Raspadori in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 17 agosto 2022) In chiusura l’affare traperIle ilsono alle battute finali della trattativa che porterà Giacomoin … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

FBiasin : “#Ndombele al #Napoli” Monte ingaggi abbassato, giocatori interessanti, squadra potenzialmente ancora molto compet… - AlfredoPedulla : Il #Napoli sta giocando, #Raspadori andrà in panchina a #Torino contro la #Juve. Questione di tempo (poco), seguend… - OfficialUSLecce : ???? Sta per iniziare una nuova stagione per i giallorossi della Primavera 1 attesi dal primo impegno ufficiale nel… - ManuelaFioren : RT @ilruttosovrano: Nel frattempo la selezione delle liste elettorali di Fratelli d'Italia sta avvenendo per alzata di mano. (nella foto d… - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Marolda: “Ndombele ha tutto per fare bene al Napoli. Raspadori? Il Sassuolo sta tenendo in ostaggio il calciatore e il… -