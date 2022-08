Circondati dal branco di ragazzini e rapinati per 60 euro: 'Gli hanno spento una sigaretta sul polso' (Di mercoledì 17 agosto 2022) Circondati da un branco di 20 ragazzini, presumibilmente minorenni, come le due vittime. Due giovani di 14 e 15 anni, in vacanza a Francavilla al Mare , hanno vissuto momenti di paura la sera di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 agosto 2022)da undi 20, presumibilmente minorenni, come le due vittime. Due giovani di 14 e 15 anni, in vacanza a Francavilla al Mare ,vissuto momenti di paura la sera di ...

Delta79779861 : @FratellidItalia Ma un giorno, dico un giorno zitto non riesce a stare? In queste giornate arroventate dal sole sen… - Ghinodi14694932 : @PBerizzi @repubblica Tempo fa ho visto una volante fermare un nigeriano per un controllo. Tempo 30 secondi ed eran… - ClaudeTadolti : @Si39945300 @QLexPipiens I suonati che ancora non hanno capito, cioè il 10-15% che gira nei supermarket con la muse… - agnese69942054 : @Peonia249 @JKR_rld @AntonelloAng @pdnetwork Qui hanno vissuto qualcosa di terribile, prima e dopo la guerra perché… - agnese69942054 : @AntonelloAng @Yi_Benevolence @pdnetwork Qui hanno vissuto qualcosa di terribile, prima e dopo la guerra perché dop… -