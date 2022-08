Antonella Clerici e Carlotta Mantovan insieme: lo fanno tutti gli anni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici e Carlotta Mantovan sono accumunate da una bella ed intensa amicizia. Le due sono apparse insieme in uno scatto social, dove hanno ammesso che lo fanno tutti gli anni: ecco di che cosa si tratta. Sono ormai passati quattro anni da quando il mondo della tv ha detto addio a Fabrizio Frizzi, la Leggi su youmovies (Di mercoledì 17 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sono accumunate da una bella ed intensa amicizia. Le due sono apparsein uno scatto social, dove hanno ammesso che logli: ecco di che cosa si tratta. Sono ormai passati quattroda quando il mondo della tv ha detto addio a Fabrizio Frizzi, la

infoitcultura : Antonella Clerici in vacanza con la moglie di Fabrizio Frizzi: 'Noi e le nostre bimbe'. La foto conquista i social - TipNewz : Antonella Clerici in vacanza in Normandia con Carlotta Mantovan, la vedova di Frizzi -