Allegri, nome nuovo per completare la difesa: è un suo vecchio pallino (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Juventus sembra voler completare il reparto difensivo con un altro innesto; andiamo a vedere chi sembra essere il nome nuovo. Un mercato che deve ancora concludersi; la società bianconera ha intenzione di portare alla corte di Allegri altri innesti per permettere al tecnico di avere una rosa il più completa possibile in una stagione dove, con il mondiale invernale, le squadra hanno bisogno di due alternative per ruolo. Ecco perché la Juventus sta ragionando sul reparto difensivo; i centrali attualmente sono quattro ma non è escluso che possa arrivare un nuovo innesto specie con l’eventuale cessione di Rugani. LaPresseAl momento Allegri può contare su quattro centrali: Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani; i dubbi, in questi giorni di mercato, riguardano l’ex Empoli che non è ancora certo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Juventus sembra voleril reparto difensivo con un altro innesto; andiamo a vedere chi sembra essere il. Un mercato che deve ancora concludersi; la società bianconera ha intenzione di portare alla corte dialtri innesti per permettere al tecnico di avere una rosa il più completa possibile in una stagione dove, con il mondiale invernale, le squadra hanno bisogno di due alternative per ruolo. Ecco perché la Juventus sta ragionando sul reparto difensivo; i centrali attualmente sono quattro ma non è escluso che possa arrivare uninnesto specie con l’eventuale cessione di Rugani. LaPresseAl momentopuò contare su quattro centrali: Bonucci, Bremer, Gatti e Rugani; i dubbi, in questi giorni di mercato, riguardano l’ex Empoli che non è ancora certo ...

Gio40351985 : RT @AlbertoScompar2: È successo: ho fatto una domanda a Massimiliano #Allegri in Conferenza Stampa al termine di #JuventusSassuolo. Gli h… - FjodorMischiati : RT @AlbertoScompar2: È successo: ho fatto una domanda a Massimiliano #Allegri in Conferenza Stampa al termine di #JuventusSassuolo. Gli h… - AlbertoScompar2 : È successo: ho fatto una domanda a Massimiliano #Allegri in Conferenza Stampa al termine di #JuventusSassuolo. Gl… - RadioFebbrea90 : News Juve - Mercato, oggi Depay? Allegri sogna un altro nome - GianpaoloNasta : @DaJuventinoDico 'Metto il nome di qualsiasi giocatore d'attacco' con Allegri farà il terzino! -