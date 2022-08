Pd in fiamme: ecco i promossi e i grandi esclusi alle elezioni (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo il programma del centrodestra e quello del Movimento 5 Stelle, ecco finalmente i nomi del Pd. Di programma ancora si parla in maniera vaga, ma sulle persone la Direzione nazionale del partito guidato da Enrico Letta ha approvato la delibera per votazione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche 2022: 3 i contrari e 5 gli astenuti. Le trattative sono state serrate ma alla fine, tra illustri promossi e sonori bocciati, i nomi sono arrivati. “Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti” ha commentato Letta, ma era “impossibile” per via del taglio di parlamentari “ma anche per esigenza di rinnovamento”. Letta ha spiegato di aver chiesto personalmente sacrifici “ad alcuni”, cosa che “mi è pesata tantissimo”. 4 anni fa il metodo di chi faceva le liste era ‘faccio tutto da solo’, mentre lui – dice – ha ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 agosto 2022) Dopo il programma del centrodestra e quello del Movimento 5 Stelle,finalmente i nomi del Pd. Di programma ancora si parla in maniera vaga, ma sulle persone la Direzione nazionale del partito guidato da Enrico Letta ha approvato la delibera per votazione delle liste del Partito Democratico per lepolitiche 2022: 3 i contrari e 5 gli astenuti. Le trattative sono state serrate ma alla fine, tra illustrie sonori bocciati, i nomi sono arrivati. “Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti” ha commentato Letta, ma era “impossibile” per via del taglio di parlamentari “ma anche per esigenza di rinnovamento”. Letta ha spiegato di aver chiesto personalmente sacrifici “ad alcuni”, cosa che “mi è pesata tantissimo”. 4 anni fa il metodo di chi faceva le liste era ‘faccio tutto da solo’, mentre lui – dice – ha ...

the_lone_beagle : @LennyBusker3 Qualcosa c'è, spiace. Hai presente quella citazione di The Birdcage (film fantastico con Robin Willia… - mel4nconia : RT @crissxbusch: io mi getterei nelle fiamme per quell’uomo gli farei da scudo umano per evitargli qualsiasi tipo di sentimento/sensazione… - ethxchosen : RT @crissxbusch: io mi getterei nelle fiamme per quell’uomo gli farei da scudo umano per evitargli qualsiasi tipo di sentimento/sensazione… - ntgre : RT @crissxbusch: io mi getterei nelle fiamme per quell’uomo gli farei da scudo umano per evitargli qualsiasi tipo di sentimento/sensazione… - inrosacipria : RT @crissxbusch: io mi getterei nelle fiamme per quell’uomo gli farei da scudo umano per evitargli qualsiasi tipo di sentimento/sensazione… -