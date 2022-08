Libretti, in questo caso Poste può chiudere il conto all’improvviso (Di martedì 16 agosto 2022) Se avete sottoscritto una delle formule di risparmio dei Libretti di Poste Italiane è bene leggere tutte le clausole e sapere se e in quali circostanze Poste può chiudere il vostro libretto Come ogni prodotto bancario, anche il libretto Smart emesso da Poste è soggetto a un contratto in cui sono espressi tutti gli obblighi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 16 agosto 2022) Se avete sottoscritto una delle formule di risparmio deidiItaliane è bene leggere tutte le clausole e sapere se e in quali circostanzepuòil vostro libretto Come ogni prodotto bancario, anche il libretto Smart emesso daè soggetto a un contratto in cui sono espressi tutti gli obblighi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Albe_1964 : @paoladecassan @Ayrton1900 @Boh44254274 @usako_811 @mgrazia1961 @Lavcomm @quieresquesi @moonylvpin_ @NarcissaBM ->… - satoritendov : @tartagliayeji ho praticamente 0 libretti e devo farmare tutti i materiali dei boss :’) però questo e altro per la mia queen?? - leonardoarcang3 : @chilisummer Perché parli con questo tono presuntuoso ? L’altro 25% a famiglie e privati e la BCE, non so in quali… - Ellebi69 : J doveva dire questo B doveva dire quello B è stronzo e lei perfetta J è stupida e lui intoccabile La bellezza dell… -