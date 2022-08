L’ex arbitro Bergonzi sul rigore concesso a Vlahovic: “non l’avrei mai fischiato” (Di martedì 16 agosto 2022) Iniziano le prime polemiche sulle direzioni arbitrali nel campionato di Serie A. L’esordio della Juventus è stato molto positivo, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato tre punti contro il Sassuolo con il netto risultato di 3-0. Il gol del vantaggio è stato siglato da Angel Di Maria. Il raddoppio è arrivato con Vlahovic su calcio di rigore, poi il tris sempre del serbo. Le polemiche principali riguardano il calcio di rigore concesso alla Juventus. Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, è stato chiamato in causa durante la trasmissione Pressing. “C’è un contatto tra Vlahovic e Ferrari e l’arbitro fischia il rigore. Vlahovic trattiene i pantaloncini del difensore ed è questo che provoca la perdita di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 agosto 2022) Iniziano le prime polemiche sulle direzioni arbitrali nel campionato di Serie A. L’esordio della Juventus è stato molto positivo, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato tre punti contro il Sassuolo con il netto risultato di 3-0. Il gol del vantaggio è stato siglato da Angel Di Maria. Il raddoppio è arrivato consu calcio di, poi il tris sempre del serbo. Le polemiche principali riguardano il calcio dialla Juventus. Mauro, exdi Serie A, è stato chiamato in causa durante la trasmissione Pressing. “C’è un contatto trae Ferrari e l’fischia iltrattiene i pantaloncini del difensore ed è questo che provoca la perdita di ...

Gianfranco_juve : Il rigore su #AlexSandro c'era? Sì, lo conferma l'ex arbitro Ezio Morina. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX ARBITRO - Bergonzi sul rigore concesso alla Juve: 'Non l'avrei mai fischiato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX ARBITRO - Bergonzi sul rigore concesso alla Juve: 'Non l'avrei mai fischiato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX ARBITRO - Bergonzi sul rigore concesso alla Juve: 'Non l'avrei mai fischiato' - napolimagazine : L'EX ARBITRO - Bergonzi sul rigore concesso alla Juve: 'Non l'avrei mai fischiato' -