Juve e Inter perdono i pezzi: Di Maria salta la Roma, Mkhitaryan stop tre settimane (Di martedì 16 agosto 2022) Infortuni in Serie A brutte notizie per la Juve che perde Angel Di Maria mentre nell’Inter si ferma Henrikh Mkhitaryan. Due nomi importanti per entrambi gli allenatori che dovranno fare a meno a lungo, in questo complicato inizio di campionato. Infortuni Di Maria e Mkhitaryan: tempi di recupero Per quanto riguarda Di Maria la Juventus fa sapere che il giocatore “è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato“. Di solito per questo tipo di infortuni servono almeno 3 settimane per guarire, ma in alcuni casi può servire anche di più. Spera che non sia così Max ... Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022) Infortuni in Serie A brutte notizie per lache perde Angel Dimentre nell’si ferma Henrikh. Due nomi importanti per entrambi gli allenatori che dovranno fare a meno a lungo, in questo complicato inizio di campionato. Infortuni Di: tempi di recupero Per quanto riguarda Dilantus fa sapere che il giocatore “è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato“. Di solito per questo tipo di infortuni servono almeno 3per guarire, ma in alcuni casi può servire anche di più. Spera che non sia così Max ...

MarcoGuidi13 : A curare la separazione di #Depay con il #Barcellona e quindi l'eventuale firma successiva con la #Juve è lo studio… - sportmediaset : Serie A, un algoritmo ha previsto la classifica: scudetto all'Inter, Juve settima #seriea #scudetto #previsione - EnricoTurcato : A 5 giorni dal via. Favorito è chi ha vinto l’ultimo Scudetto ?? Milan???? Principale rivale chi ha un Lukaku in p… - brichiel : RT @paonepie: Asse Chelsea-Inter: -Lukaku comprato a 115 milioni e ridato in prestito dopo un anno a 8 milioni -Casadei (19 anni e 0 pres… - TonySignoretta : RT @paonepie: Asse Chelsea-Inter: -Lukaku comprato a 115 milioni e ridato in prestito dopo un anno a 8 milioni -Casadei (19 anni e 0 pres… -