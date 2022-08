Di Maio alla corde Sfottò sul web | attacchi da ex amici e avversari | «Vattene | insopportabile»

(Di martedì 16 agosto 2022) «Pretendiamo rispetto», ha detto più volte Luigi Di. Parole al vento. Sui social è il più bersagliato. Lo sbeffeggiano in migliaia, con battute,e vignette. A partire dal simbolo del partitino, che su facebook viene trasformato in “Insieme per il congiuntivo”, tanto per ricordare quanto il ministro sia un po’ scarso in grammatica. Oppure “Bibbiano è il paese che amo”. E ancora: “Quando si discute di merendine e bibite, per una volta sei il più preparato di tutti”. Gli insulti sono a pioggia, i meno volgari “traditore”, “arrivista”, “”, “poltronesofà”. Ma le stangate pesanti gli arrivano dal mondo della politica, da ex-amoco e. Ne esce male, “Giggino”. Anzi, malissimo. Nelle ultime settimane è un fiume. Calenda: «Diimpreparato e privo di umiltà» «Io non ho mai pensato ...

LaVeritaWeb : Caro Luigi Di Maio, ho resistito molto alla tentazione di scriverle questa cartolina. Ma quando le ho sentito dire… - matteosalvinimi : Massimo Cacciari: “Letta? La sua è una catastrofe politica! Poi si trova di fronte alla scissione dei 5S e cosa fa?… - marcodimaio : Le democrazie liberali stanno prendendo posizioni nette a sostegno di #Taiwan. Ma sapete quale è l’unico Stato del… - Stelladiana101 : RT @GavinoSanna1967: Sincera ammirazione per Di Maio, se arriverà alla terza legislatura. Ben pochi politici sono riusciti a trasformare la… - APatrignan : @Andyesti Nel 2018 ci furono messaggi elettorali non chiari (che attirarono voti di gente di DX e estr. sx), inoltr… -

ilGiornale.it

Dopo Calenda è arrivato Di. Ughetto lo ricorda come " un fantasma " perché "non ci ha mai ... L'amarezza è doppia ripendandocampagna elettorale del 2018, quando i leader del Movimento 5 ...Due collegi blindati vanno a +Europa, uno per Di, due a Verdi - SI (Bonelli - Fratoianni). ... che era quello del segretario o del professore di Diritto costituzionaleSapienza, Stefano ... "Impegno Civico esiste già". Arriva la diffida: guai per Di Maio «Una passione per l’uomo». In una campagna elettorale dove tutti annunciano di non fare prigionieri, il Meeting di Comunione e Liberazione sceglie di dedicarsi alla pacificazione, alla cristiana miser ...È quanto scrive il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in una lettera-esposto inviata via pec al presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella ...