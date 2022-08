Basket: a Montpellier la Francia travolge l’Italia nel secondo confronto amichevole (Di martedì 16 agosto 2022) Finisce con una Francia totalmente dilagante, a Montpellier, la seconda amichevole dell’Italia in vista degli Europei in programma dal 2 al 18 settembre con primo girone a Milano. Gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco finiscono travolti per 100-68, e sono i secondi 20 minuti a rivelarsi quelli in cui la squadra di Vincent Collet fa man bassa di ciò che vuole. 5 i transalpini in doppia cifra con Elie Okobo a quota 18, per l’Italia 13 di Nicolò Melli e 11 di Danilo Gallinari. Assente per fastidio fisico Gigi Datome. Il primo quarto è già quello decisivo: non è uno solo il francese cui stare attento, ce ne sono tanti e tutti insieme appaiono, da Gobert a Fournier, passando per Yabusele, Maledon e Luwawu-Cabarrot. Anche un tecnico di Pozzecco ci si mette: 16-8 Francia. Si sveglia anche ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Finisce con unatotalmente dilagante, a, la secondadelin vista degli Europei in programma dal 2 al 18 settembre con primo girone a Milano. Gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco finiscono travolti per 100-68, e sono i secondi 20 minuti a rivelarsi quelli in cui la squadra di Vincent Collet fa man bassa di ciò che vuole. 5 i transalpini in doppia cifra con Elie Okobo a quota 18, per13 di Nicolò Melli e 11 di Danilo Gallinari. Assente per fastidio fisico Gigi Datome. Il primo quarto è già quello decisivo: non è uno solo il francese cui stare attento, ce ne sono tanti e tutti insieme appaiono, da Gobert a Fournier, passando per Yabusele, Maledon e Luwawu-Cabarrot. Anche un tecnico di Pozzecco ci si mette: 16-8. Si sveglia anche ...

