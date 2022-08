Assalto all'Fbi. Trump rilancia la battaglia contro il deep state

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 16 agosto 2022) La reazione dopo le perquisizioni nella sua villa di Mar-a-Lago. Il fedelissimo everso Sebastian Gorka arriva anche a mettere in vendita online una t-shirt in cui l'Fbi è definita "la Gestapo di Biden". Per Steve Bannon "siamo in guerra". Mentre Alex Jones ipotizza il complotto per uccidere il tycoon