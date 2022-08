A causa del taglio dei parlamentari i partiti escludono i bravi per i fedelissimi, scrive Andrea Cangini (Di martedì 16 agosto 2022) Psicodramma candidature nei partiti. Ohibò, vengono garantiti nelle liste elettorali prima gli yes man, poi gli alleati senza voti, poi gli uomini-bandiera, infine, se c’è posto, i rappresentanti del ceto politico migliore. Emblematica, nel Pd, l’esclusione dell’economista Tommaso Nannicini e quella del costituzionalista Stefano Ceccanti, deputato tra i più stimati e attivi, a beneficio di… Nicola Fratoianni. La dinamica è la stessa di sempre, il risultato è diverso: la prima categoria, quella dei fedelissimi, sovrasta più che mai l’ultima, quella dei migliori e degli intellettualmente liberi. Ne risultano epurazioni di massa, si annunciano gruppi parlamentari monocorde, si comprimono gli spazi per le minoranze e le condizioni per il confronto interno. Si impongono leader fragili inclini al solipsismo, con i rispettivi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 16 agosto 2022) Psicodramma candidature nei. Ohibò, vengono garantiti nelle liste elettorali prima gli yes man, poi gli alleati senza voti, poi gli uomini-bandiera, infine, se c’è posto, i rappresentanti del ceto politico migliore. Emblematica, nel Pd, l’esclusione dell’economista Tommaso Nannicini e quella del costituzionalista Stefano Ceccanti, deputato tra i più stimati e attivi, a beneficio di… Nicola Fratoianni. La dinamica è la stessa di sempre, il risultato è diverso: la prima categoria, quella dei, sovrasta più che mai l’ultima, quella dei migliori e degli intellettualmente liberi. Ne risultano epurazioni di massa, si annunciano gruppimonocorde, si comprimono gli spazi per le minoranze e le condizioni per il confronto interno. Si impongono leader fragili inclini al solipsismo, con i rispettivi ...

