Vuelta 2022, quarta tappa Vitoria Gasteiz-Laguardia: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 15 agosto 2022) Martedì 23 agosto la Vuelta di Spagna 2022 riprende dopo il giorno di riposo con la quarta tappa, lunga 152,5 chilometri da Vitoria-Gasteiz a Laguardia. Prima frazione spagnola dopo le prime tre giornate in Olanda e subito prima insidie, con una salita nel finale che quasi certamente taglierà le gambe ai velocisti puri. Una buona occasione per le fughe, magari per qualche attaccante che vuol provare a prendersi anche la maglia rossa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa. Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO orari, TV E streaming – La partenza dal chilometro zero della quarta tappa è prevista per le 13:50, mentre l’arrivo di ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Martedì 23 agosto ladi Spagnariprende dopo il giorno di riposo con la, lunga 152,5 chilometri da. Prima frazione spagnola dopo le prime tre giornate in Olanda e subito prima insidie, con una salita nel finale che quasi certamente taglierà le gambe ai velocisti puri. Una buona occasione per le fughe, magari per qualche attaccante che vuol provare a prendersi anche la maglia rossa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa., CALENDARIO TAPPE COMPLETO, TV E– La partenza dal chilometro zero dellaè prevista per le 13:50, mentre l’arrivo di ...

gcnItalia : La stagione Pro 2022 prima del gran finale. Abbiamo invitato in studio Daniel Oss per fare il punto sulla stagion… - OA_Sport : Vuelta a Espana 2022, il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Partenza in Olanda, più di 50 km a cronometro! - Piergiulio58 : Analisi Percorso Vuelta a España 2022: nove arrivi in salita e due crono (una a squadre) per un tracciato molto imp… - stefanociola4 : RT @SpazioCiclismo: Il percorso de #LaVuelta22 non delude anche quest'anno con tante salite e... la cronosquadre - SpazioCiclismo : Il percorso de #LaVuelta22 non delude anche quest'anno con tante salite e... la cronosquadre -