Fondi | grande attesa per “Decant sotto le Stelle”

Fondi – L'evento, organizzato dall'Associazione Decant dedicato ai vini e alla gastronomia del Lazio, si svolgerà sulla terrazza del Castello Caetani di Fondi giovedì 18 agosto. In degustazione ci saranno vini proposti da oltre 30 cantine del Lazio: Agricola D'Ausilio, Azienda Agricola Ciucci, Alberto Giacobbe, Candidaterra, Cantina Imperatori, Cantina Le Macchie, Cantina Sant'Andrea, Cantina Villa Gianna,Cantina Vini Vallemarina, Cantine Di Marzio, Casale Cinque Scudi, Casale del Giglio, Casata Mergè, Castel de Paolis, Cincinnato, Consorzio di Tutela Cabernet Atina DOP, Consorzio di Tutela Cesanese del Piglio, De Sanctis, Donato Giangirolami, La Luna del Casale, La Petricia, Marco Antonelli, Merumalia, Paolo e Noemia D'Amico, Deanike -Piana dei Castelli, Piccoli Vignaioli Pontini, Tenuta De Castro,Tenuta la Francescana, Tenuta Ronci

