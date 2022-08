Fiorentina, Jovic fa già impazzire i tifosi: giocate e gol per infiammare la piazza (Di lunedì 15 agosto 2022) Jovic subito on fire nella gara d’esordio in Serie A: l’attaccante ha timbrato puntuale il cartellino ed è stato determinante nel gioco Jovic subito on fire nella gara d’esordio in Serie A: l’attaccante ha timbrato puntuale il cartellino ed è stato determinante nel gioco. Italiano l’ha mandato in campo dal 1? e lui ha ripagato subito la fiducia. Un gol alla Luca Toni che torna a far sognare gli spalti del Franchi. Oltre al gol, tante giocate di qualità per l’ex Real Madrid. Il serbo ha fatto impazzire i difensori della Cremonese che non sono quasi mai riusciti a prendergli le misure. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022)subito on fire nella gara d’esordio in Serie A: l’attaccante ha timbrato puntuale il cartellino ed è stato determinante nel giocosubito on fire nella gara d’esordio in Serie A: l’attaccante ha timbrato puntuale il cartellino ed è stato determinante nel gioco. Italiano l’ha mandato in campo dal 1? e lui ha ripagato subito la fiducia. Un gol alla Luca Toni che torna a far sognare gli spalti del Franchi. Oltre al gol, tantedi qualità per l’ex Real Madrid. Il serbo ha fattoi difensori della Cremonese che non sono quasi mai riusciti a prendergli le misure. L'articolo proviene da Calcio News 24.

gabrieleburini : Ora, è presto per dire se Jovic risolverà i problemi della Fiorentina, ma se il buongiorno si vede dal mattino Ital… - gabrieleburini : Infine la partita di ieri. Stesso filo conduttore, ma nuovo cambio di attaccante. Jovic molto simile a Vlahovic nel… - gabrieleburini : Come cambia la Fiorentina in base al suo attaccante. Ieri 90’ per #Jovic, esordio con gol e prestazione più che suf… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Corriere dello Sport-Stadio: Italiano, elogi a Jovic #Fiorentina - Fiorentinanews : Corriere dello Sport-Stadio: Italiano, elogi a Jovic #Fiorentina -