Canottaggio | Sabaudia rischia di sparire dalla scena internazionale L’allarme del presidente Abbagnale

ematr_86 : RT @Coninews: Chiuso il raduno degli azzurri del #canottaggio a Sabaudia. ????? Tutti i convocati e gli equipaggi #ItaliaTeam ???? per il Cam… - Coninews : Chiuso il raduno degli azzurri del #canottaggio a Sabaudia. ????? Tutti i convocati e gli equipaggi #ItaliaTeam ????… -

canottaggio.org

L' Italia maschile disi trova in ritiro a, per preparare al meglio l' Europeo Assoluto a Monaco di Baviera . Nel corso del raduno gli azzurri hanno svolto lavori a terra e in barca , per migliorare ...In questa edizione: - Fuorigioco semiautomatico in Supercoppa Europea - La Lazio aspetta Emerson - Moto Gp: Dovizioso si ritira dopo Misano -azzurro aper preparare Europei gsl Sponsor Sabaudia, ombre sulle prossime regate internazionali MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Nell’ultima giornata di finali dell’Europeo Multisport di Monaco, l’Italia del canottaggio con le quattro medaglie vinte oggi (1 oro – 2 argenti – 1 bronzo), ...I fondi a disposizione del Comune di Sabaudia non sono sufficienti per garantire le competizioni internazionali previste per il 2023 ed 2024 ...