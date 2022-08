Una fiaba giudiziaria del secolo scorso. A Vallo della Lucania (Di domenica 14 agosto 2022) di Michelangelo Russo Diventai magistrato nell’estate del 1972.Non è poi tantissimo un mezzo secolo nel fiume della storia. Ma è abbastanza per tingere i ricordi di quel tempo con i pastelli del rimpianto per un’epoca e un’innocenza perdute. Come la vicenda vera che accadde attorno a quegli anni ’70, nell’idilliaco (allora) Tribunale di Vallo della Lucania. I fatti mi furono raccontati da uno dei protagonisti principali, il collega Enzo Albano, Sostituto Procuratore della Repubblica a Vallo dopo il primo incarico alla Procura di Milano, dove insieme lavorammo all’esordio degli anni di piombo. Enzo Albano è stato uno dei magistrati italiani più noti e rispettati. Napoletano, dell’ala più critica e indipendente di Magistratura Democratica (tanto da ricevere l’offerta, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 14 agosto 2022) di Michelangelo Russo Diventai magistrato nell’estate del 1972.Non è poi tantissimo un mezzonel fiumestoria. Ma è abbastanza per tingere i ricordi di quel tempo con i pastelli del rimpianto per un’epoca e un’innocenza perdute. Come la vicenda vera che accadde attorno a quegli anni ’70, nell’idilliaco (allora) Tribunale di. I fatti mi furono raccontati da uno dei protagonisti principali, il collega Enzo Albano, Sostituto ProcuratoreRepubblica adopo il primo incarico alla Procura di Milano, dove insieme lavorammo all’esordio degli anni di piombo. Enzo Albano è stato uno dei magistrati italiani più noti e rispettati. Napoletano, dell’ala più critica e indipendente di Magistratura Democratica (tanto da ricevere l’offerta, ...

