Spezia-Empoli, sfida al Picco (Di domenica 14 agosto 2022) Circa un migliaio gli ultras spezzini che hanno raggiunto in corte lo stadio Alberto Picco. "Ora e per sempre ultras" si legge nello striscione che alzano. Chiaro il messaggio di vicinanza ai 40 tifosi sottoposti a daspo in settimana

