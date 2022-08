Richards sceglie un giocatore “sensazionale” dell’Arsenal per un elogio speciale contro il Leicester

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 agosto 2022) Sito inglese: Micahha elogiato l’attaccanteGabriel Jesus dopo la vittoria per 4-2 dei Gunners sulCity sabato. Il brasiliano, che ha firmato dal Manchester City per 45 milioni di sterline, ha segnato i primi due gol della partita quando i Gunners sono andati in vantaggio per 2-0gli uomini di Brendan Rodger. Un autogol di William Saliba ha ridotto lo svantaggio al 53 minuti prima che il centrocampistaGranit Xhaka ripristinasse immediatamente il vantaggio di due gol. Arsenal e Jesus rendono difficile non lasciarsi trasportare dopo la demolizione diE Gabriel Martinelli ha rapidamente spento ogni speranza che i Foxes avevano di tornare in gioco segnando il loro quarto gol subito dopo che James Maddison aveva segnato ...