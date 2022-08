Ponte Morandi | Cartabia | Il processo non si ferma Appello al Csm | Vari i bandi per l’assunzione di altri giudici

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Agenzia_Ansa : SPECIALE | Quattro anni fa alle 11.36 crollava a Genova il viadotto del Polcevera, facendo 43 vittime. Oggi il pont… - matteosalvinimi : “È crollato il ponte #Morandi”. Erano le 11.36 del #14agosto 2018. Un orario difficile da dimenticare, ero ministro… - LauraAluisi : RT @SMaurizi: un incidente al #DepositoRifiutiNucleariLiquidi sarebbe da apocalisse.Nessuno ne parla: anche ponte Morandi era in piedi fin… - jobwithinternet : RT @jobwithinternet: GENOVA: 14 AGOSTO 2018 14 AGOSTO 2022 ONORE AI MARTIRI DEL PONTE MORANDI ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… -

Con la messa officiata dall'arcivescovo di Genova Marco Tasca in ricordo delle vittime e per i loro familiari sono cominciate le cerimonie per la c ommemorazione del crollo del. Il viadotto sul torrente Polcevera c rollò alle 11:36 del 14 agosto 2018 causando 43 vittime, 11 feriti e 566 sfollati . Alla messa partecipano, tra gli altri, il ministro delle ...La magistratura emetterà i suoi verdetti perché abbiamo bisogno che giustizia venga fatta e il crollo delè stato un grande avvertimento su quanto non è stato fatto prima. Ci siamo ...ROMA (ITALPRESS) – “Nel quarto anniversario del crollo del Ponte Morandi, voglio rinnovare la più sentita vicinanza del Governo e mia ...Al via le cerimonie per la commemorazione della tragedia, con la messa officiata dall'arcivescovo Tasca, poi una celebrazione alla Radura della memoria. La presidente del comitato Ricordo delle vittim ...