Morandi | le testimonianze dei parenti delle 43 vittime che non hanno mai smesso di cercare una risposta per la drammatica morte dei loro

(Di domenica 14 agosto 2022) Non lascio spazi temporali vuoti nella mia giornata ma anche in quello che leggo, specie in questi volumi ora, trovo analogie e messaggi continui su mio fratello maggiore Henry. Io e Henry insieme ...

ilsecoloxix : #PonteMorandi, le testimonianze dei parenti delle 43 vittime che non hanno mai smesso di cercare una risposta per l… -

Non vuole, mamma Paola, che l'Italia dei silenzi avvolga anche il processo del: Ci sentiamo spesso Davide contro Golia, abbiamo paura che alla fine non ci sia giustizia. Per l'Italia questo ...Abbonati per leggere ancheLa famiglia Benetton ha ceduto Autostrade per l’Italia (Aspi) per 8,17 miliardi di denaro in gran parte pubblico ed è uscita dal business delle concessioni autostradali. Nel processo iniziato il 7 lug ...Ora c’è un nuovo ponte, Autostrade è stata venduta dai Benetton e ci sono a giudizio 59 persone, con gradi di responsabilità per la tragedia ancora da stabilire. Un processo, dopo il crollo, ha stabil ...