Manchester United partenza da incubo: mai due sconfitte nelle prime uscite (Di domenica 14 agosto 2022) Ten Hag deve risollevare presto il morale del suo Manchester United, inizio da incubo per lui in Premier L'inizio in Premier League di Ten Hag non è di certo quelli sognati. Una partenza da incubo per l'ex Ajax alla guida del Manchester United. Mai due sconfitte nelle prime due uscite in campionato da un secolo a questa parte per un manager dei Red Devils. La situazione di Ronaldo e un mercato ancora in folle. L'allenatore dovrà lavorare tanto per uscire da questa scia negativa. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

