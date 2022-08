La dottoressa Pimple Popper | Angela non si trattiene e scoppia in lacrime | dramma dolorosissimo!

(Di domenica 14 agosto 2022) Dinanzi a Lanon è riuscita affatto a trattenersi ed èta indolorosissimo. Ci è capitato tante volte di parlarvi di persone che decidono di rivolgersi alla famosaper risolvere una volta per tutte il problema alla pelle che rendeva impossibile la loro vita. Proprio recentemente, ad esempio, ci è capitato di parlarvi della storia di Robert e di tutto quello che ha dovuto fare per sbarazzarsi completamente dei suoi cheloidi. La storia che vi raccontiamo ora ha come protagonista. Credits: discoveryLa dolcissima sessantatreenne ha deciso di chiedere ...

cmqpiena : Oggi ho visto un video della dottoressa Pimple popper che ha fatto impressione persino a me ?????? - Stasera_in_TV : REAL TIME: (23:20) Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli - Cicatrice sulla testa (Docureality) #StaseraInTV 09/08/2022 #SecondaS - Stasera_in_TV : REAL TIME: (00:00) Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli - La spalla (Docureality) #StaseraInTV 07/08/2022 #SecondaSerata - zazoomblog : La dottoressa Pimple Popper decisione inevitabile di Jason: terribile incubo cos’è successo - #dottoressa #Pimple… - zazoomblog : La dottoressa Pimple Popper decisione inevitabile di Jason: terribile incubo cos’è successo - #dottoressa #Pimple… -

DR COMMODORE

La dolcissima sessantatreenne ha deciso di chiedere aiuto a LaPopper per via delle sue quattro escrescenze cresciutele dietro la testa. Non sappiamo da quanto tempo le avesse, ma quello che conta sapere è che Angela conduceva una vita ...Racconto da pelle d'oca di Robert a LaPopper: cos'è successo Era solo un bambino quando Robert ha visto crescere dietro la sua nuca l'enorme cheloide e - come ogni bambino che si ... Il canale Youtube è specializzato nello schiacciare i brufoli: demonetizzato perché "troppo crudo" Dinanzi a La dottoressa Pimple Popper Angela non è riuscita affatto a trattenersi ed è scoppiata in lacrime: dramma dolorosissimo.Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, Robert ha raccontato il terribile incidente: cosa accadde quando era solo un bambino.