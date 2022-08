Judo | bilancio molto positivo per l’Italia ai Mondiali Junior 2022 Record di medaglie e settore femminile in fermento

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022) In attesa della prova a squadre odierna che assegnerà l’ultimo titolo della manifestazione, è già tempo di bilanci in casa Italia al termine dei Campionatidi. La selezione tricolore non sarà impegnata infatti nel team event in chiusura di programma, di conseguenza non potrà rimpinguare il bottino diottenute con le gare individuali. A Guayaquil (in Ecuador) il Bel Paese ha centrato cinque podi complessivi: 1 oro (Giulia Carnà nei 52 kg), 1 argento (Assunta Scutto nei 48 kg) e 3 bronzi (Veronica Toniolo nei 57 kg, Agnese Zucco nei 63 kg ed Erica Simonetti nei +78 kg). Si tratta di un riscontrosignificativo per il movimento azzurro, infatti in passato non erano mai arrivate più di quattroin una singola rassegna iridata ...