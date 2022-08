Elezioni, s caduto il termine per depositare i simboli al Viminale (Di domenica 14 agosto 2022) Alle ore 16 di quest'oggi il Viminale ha chiuso il portone non consentendo piu' a nessuno di depositare il simbolo per le prossime Elezioni politiche di settembre. Entro domani il ministero dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Alle ore 16 di quest'oggi ilha chiuso il portone non consentendo piu' a nessuno diil simbolo per le prossimepolitiche di settembre. Entro domani il ministero dell'...

pietroraffa : Su 'no, present 'nsedice' sono caduto dalla sedia - infoitinterno : Elezioni, s caduto il termine per depositare i simboli al Viminale - john_newrk : @reggiani_enrico @AlexBazzaro Cosa sarebbe successo se non avessero votato la fiducia? Non ci sarebbe stato il GP?… - leopadanofe : RT @antonioscacc: pare che un missile sia caduto a soli 10 (dieci) metri dal deposito delle scorie nucleari di #Zaporozhye . Dai che se si… - ConConte22 : @EdoPiso @GiovannaGazzolo @FedePizzarotti @matteorenzi I fascisti avrebbero vinto le elezioni anche se il governo n… -