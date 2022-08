Dalla Francia – Trasferimenti: il Tolosa cede Kalidou Sidibé a Quevilly-Rouen (2P) (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 15:01:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Poco utilizzato in preparazione da Tolosa, dove non è entrato nei piani di Philippe Montanier, Kalidou Sidibé lascia Téfécé. Il giovane centrocampista franco-maliano (23) torna a Quevilly-Rouen (2P), dove era in prestito la scorsa stagione. Il club normanno lo ha sicuramente reclutato e ha annunciato la sua firma questo sabato, per un periodo di due anni. È il secondo giocatore ceduto quest’estate Dalla promossa in Ligue 1, dopo Bafodé Diakité a Lille. L’importo dell’operazione non è filtrato, ma non supera il milione di euro, visto che mancava solo un anno di contratto a Sidibé, formato in parte con i Violets dopo aver attraversato le categorie giovanili al ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) 2022-08-13 15:01:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Poco utilizzato in preparazione da, dove non è entrato nei piani di Philippe Montanier,lascia Téfécé. Il giovane centrocampista franco-maliano (23) torna a(2P), dove era in prestito la scorsa stagione. Il club normanno lo ha sicuramente reclutato e ha annunciato la sua firma questo sabato, per un periodo di due anni. È il secondo giocatore ceduto quest’estatepromossa in Ligue 1, dopo Bafodé Diakité a Lille. L’importo dell’operazione non è filtrato, ma non supera il milione di euro, visto che mancava solo un anno di contratto a, formato in parte con i Violets dopo aver attraversato le categorie giovanili al ...

