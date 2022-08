Covid oggi Cina, picco di contagi: registrato il numero più alto in 3 mesi (Di domenica 14 agosto 2022) Pechino, 14 ago. (Adnkronos/Dpa) - picco di contagi da coronavirus in Cina: con le 2400 infezioni quotidiane appena registrate, il Paese ha toccato il numero più alto di nuovi casi da tre mesi a questa parte. Ad annunciarlo è stata oggi la Commissione sanitaria nazionale, precisando che si tratta del numero più alto dal 12 maggio. Un quarto dei contagiati non mostra sintomi, secondo l'autorità sanitaria. La Cina sta perseguendo una rigorosa politica di contenimento dell'infezione, imponendo ampi blocchi e test di massa su qualsiasi focolaio. Le misure sono servite a tenere sotto controllo il virus dalla seconda metà del 2020, consentendo al Paese di riprendersi rapidamente. I blocchi regolari stanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Pechino, 14 ago. (Adnkronos/Dpa) -dida coronavirus in: con le 2400 infezioni quotidiane appena registrate, il Paese ha toccato ilpiùdi nuovi casi da trea questa parte. Ad annunciarlo è statala Commissione sanitaria nazionale, precisando che si tratta delpiùdal 12 maggio. Un quarto deiati non mostra sintomi, secondo l'autorità sanitaria. Lasta perseguendo una rigorosa politica di contenimento dell'infezione, imponendo ampi blocchi e test di massa su qualsiasi focolaio. Le misure sono servite a tenere sotto controllo il virus dalla seconda metà del 2020, consentendo al Paese di riprendersi rapidamente. I blocchi regolari stanno ...

